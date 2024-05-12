Yunanistan'dan Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanının "Makedonya" ifadesine tepki

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Kuzey Makedonya meclisinde düzenlenen yemin töreninde, yazılı resmi yemin metninde "Kuzey Makedonya" ifadesi yer almasına rağmen, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Siljanovska Davkova'nın sadece "Makedonya" ifadesini kullandığına işaret edildi.

Açıklamada, bu eylemin, Kuzey Makedonya ile Yunanistan arasında Haziran 2018'de imzalanan Prespa Anlaşması'nın ihlali olduğu ifade edilerek, "Yunanistan, Kuzey Makedonya ile ikili ilişkilerde ilerlemenin ve Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) perspektifinin, Prespa Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasına ve ülkenin anayasal adının kullanılmasına bağlı olduğunu belirtir." ifadesi yer aldı.