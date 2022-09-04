Yunanistan'dan Türkiye açıklaması 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında Yunanistan hakkındaki açıklamalarının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan açıklama geldi.

Dünkü konuşmasında Yunanistan'a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'i unutma" hatırlatması yaptı. Erdoğan, "Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dendias, "NATO'nun bütünlüğünü kimin harekete geçirdiğini netleştirmek için ve NATO ortaklarının son birkaç gündeki kışkırtıcı açıklamaları hakkında müttefikleri derhal bilgilendireceğiz. (Türk yetkililerin aşırı ve her türlü sınırı aşan açıklamaları ve tehditleri hakkında duyuru)" açıklamasında bulundu.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.