AA

Yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Nisan haftasında 31,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Nisan haftasında net 31,5 milyon dolarlık hisse senedi, 33 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 6,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Nisan itibarıyla 21 milyar 755,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 2,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 473,5 dolardan 7 milyar 481,6 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da 260,6 milyon dolardan 267 milyon dolara yükseldi.