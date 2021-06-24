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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Haziran haftasında net 3.2 milyon dolarlık hisse senedi ve 3.6 milyon dolarlık DİBS sattı, 5.6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı
AA

Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Haziran haftasında 3,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Haziran ile biten haftada net 3,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 5,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Haziran itibarıyla 21 milyar 982,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Haziran'da 21 milyar 84,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 630,4 milyon dolardan 7 milyar 551,5 milyon dolara geriledi.

Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 251 milyon dolardan 256,6 milyon dolara yükseldi.

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