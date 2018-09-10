Küresel piyasalarda geçen hafta karışık bir seyir izlenirken, bu hafta çarşamba günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantıları gündemin odağında yer alıyor. Hafta genelinde ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ve yoğun veri akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması beklenirken, yurt içinde bugünkü 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin beklentileri aşması sonrasında dolar endeksi yükselirken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,31, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,25 değer kaybetti. Analistler, bu hafta ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu, enflasyon ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Avrupa tarafında, cuma günü açıklanan 2'nci çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,1 ile beklentilerin altında kalmasına karşın avrodaki değer kaybından destek bulan pay piyasalarında sakin bir seyir izlendi. Avro/dolar paritesi cuma günü yüzde 0,6 değer kaybetmesinin ardından bugün 1,1550 seviyelerinde dengelendi. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kazandı, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,56 düşüş kaydetti.

Bugün Çin ve Japonya'da açıklanan veriler sonrasında Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da 2'nci çeyrek GSYH yıllık bazda yüzde 3 ile 2016'nın ilk çeyreğinden bu yana en hızlı büyümesini gerçekleştirirken, Çin'de ağustos ayı enflasyonu yüzde 2,3 ile tahminleri aştı. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 geriledi.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde döviz kurlarındaki düşüş eğilimi dikkati çekerken, BIST 100 endeksi de yüzde 0,55 değer kazanarak haftayı 93.274 puandan tamamladı. Cuma günü yüzde 2,56 azalışla 6,4103'ten kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,4640 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugünkü büyüme ve TCMB beklenti anketinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına değinerek, perşembe günkü TCMB'nin faiz kararına kadar döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin sürebileceğini ifade etti. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildiren analistler, BIST 100 endeksinde ise 94.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç, 92.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüştü.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2. çeyrek GSYH

11.30 İngiltere, temmuz ayı sanayi üretimi

11.30 İngiltere, temmuz ayı GSYH

14.30 Türkiye, TCMB eylül ayı beklenti anketi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ