ABD'de dün açıklanan cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 17 daralarak 101,5 milyar dolar ile son 3 yılın en düşük seviyesini kaydetti. Beklentilerin altında gelen cari işlemler açığı verisinin ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi, özellikle büyük yatırım bankaları hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle yüzde 0,61 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 geriledi. ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesi siyasi açıklamalar ve ticaret savaşına ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Avrupa tarafında, Brexit ile ilgili gelişmeler piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen AB gayriresmi liderler zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, herhangi bir kararın alınmayacağı zirvede, gündemdeki en önemli konulardan birinin Brexit olduğuna işaret etti. Dün ayrıca, İngiltere'de açıklanan enflasyon verileri takip edildi. İngiltere'de ağustos ayı enflasyonu yıllık yüzde 2,7'ye yükselerek beklentileri aştı. Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,50, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

Bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından bugün veri gündeminin zayıf olmasının da etkisiyle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanış seviyelerinde bulunuyor.

Yurt içinde, bugün açıklanacak OVP öncesi TL varlıklarının pozitif seyri dün de devam etti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 artışla 96.604 puandan tamamlarken, dolar/TL'nin düşüşü yüzde 2'yi aştı. Dün 6,2503'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,2650 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, saat 11.00'de açıklanacak OVP'de ortaya konulacak ekonomik çerçeve ve hedeflerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, veri takviminde ise tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin öne çıktığını bildirdi.

Yurt dışında ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST endeksinde 97.900 seviyesinin direnç, 95.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, ağustos ayı yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, ikinci el konut satışları

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ