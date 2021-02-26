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Yüz yüze sınavlar son dakika: Lise, ortaokul, ilkokul yüz yüze sınavlar olacak mı, ne zaman?

Koronavirüs salgını sebebiyle eğitimine online devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin yüz yüze yapılması planlanan sınavlarla ilgili araştırmaları çoğaldı. Yüz yüze sınavlar olacak mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. MEB'den yüz yüze sınavlara ilişkin açıklama geldi. Lise, ortaokul, ilkokul yüz yüze sınavlar ne zaman, tarih belli mi?

Yüz yüze sınavlar son dakika: Lise, ortaokul, ilkokul yüz yüze sınavlar olacak mı, ne zaman?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze sınavların ne zaman yapılacağını araştırıyor. Yüz yüze sınavlar iptal edilecek mi? sorusu öğrencilerin gündeminden düşmüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlkokul 1, 2, 3, 4'üncü sınıf öğrencileriyle 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri yüz yüze sınavlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Lise, ortaokul, ilkokul yüz yüze sınavlar olacak mı, ne zaman?

YÜZ YÜZE SINAVLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere seslenerek, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik" dedi.

YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, öğrencilere seslendi. Selçuk, öğrencilerin seslerini duyduğunu ve paylaşımlarını okuduğunu, salgın döneminde kararları, eğitimciler ve hekimlerle birlikte oluşturduklarını bildirdi. Salgının seyrini günlük izlediklerini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüze yüze eğitime çoktan başladı. 1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4'üncü sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam.

Öğrencilerimizin yüzde 40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik. Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

Birinci dönem salgın sebebiyle yapılamayan yüz yüze sınavların 1 Mart'tan itibaren yapılması bekleniyor.

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