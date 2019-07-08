Teklifte yer alan düzenlemeye göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka ve aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla beyanname verecek ve aynı süre içinde vergiyi ödeyecek.

Barışa konu edilen varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlüğe gireceği tarihteki kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Borcun defter kayıtlarından düşülmesi şartıyla, borç ödemesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirme şartı aranmayacak.

Kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının (ortakların, ileride yapılacak sermaye artırımında kullanılmak üzere verdiği para) yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla varlık barışından yararlanılabilecek.

Defter tutan mükellefler, Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler.

YURT İÇİNDEKİ VARLIKLAR İÇİN DE BARIŞ YAPILACAK

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da 31 Aralık 2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilebilecek. Beyan edilen varlıklar, yılsonuna kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 1 oranında vergi alınacak.

VERGİ İNCELEMESİ YAPILMAYACAK

Varlık barışı kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi cezası söz konusu olmayacak. Bu haktan yararlanılabilmesi için, varlık barışından doğacak verginin vadesinde ödenmesi ve yurt dışındaki varlıkların 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi şartı aranacak. Cumhurbaşkanı, varlık barışı süresini 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.