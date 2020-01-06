HABERTURK.COM

Ciner Grup Cam ve Kimyasallar Grup Başkanı ve Ciner Grup CEO'su Gürsel Usta, Bloomberg HT'de Ali Çağatay'ın sunduğu 30 Dakika programına konuk oldu. Soda külü (Sodyum karbonat) ve sodyum bikarbonat ihracatı yaptıklarını belirten Usta "Sodyum karbonat dünyada en çok ticareti yapılan 10. kimyasal üründür. Ağırlıklı olarak cam endüstrisinde kullanılır, yüzde 54 civarında. Yüzde 17 civarında temizlik ürünleri ve deterjan sektöründe kullanılır. Aslında kullanılmadığı alan yoktur. Deriden tekstile, ilaçtan kimyaya kadar pek çok alanda soda külünü kullanıyoruz. Son zamanlarda lityum pil üretiminde yine soda külü kullanılmaya başlandı" bilgilerini paylaştı.

Ciner Grubu olarak dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduklarını belirten Usta geçen sene 726 milyon dolarlık soda külü ihracatı yaptıklarını, toplamda 7.1 milyon ton üretim yaptıklarını belirtti. Usta "İhracatımız tümü sıfır ithalat ve yüzde 100 katma değerle yapılıyor" ifadelerini kullandı.

7.1 MİLYON TON ÜRETİM

Soda külü pazarına dair bilgi veren Usta, "Dünyada soda külü pazarı 60 milyon ton üretim civarındadır, bunun yarısı Çin'dir, yarısı diğer ülkelerdir. Çin'i kapalı bir ekonomi olarak düşünürsek Çin dışı üretimin yüzde 25'i Ciner Grubu'nun kontrolündedir. Biz ABD'deki üretimimizle birlikte 7.1 milyon ton üretim yapıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'den geçen yıl toplam ihracatın 726 milyon dolar olduğunu kaydeden Usta, "Aşağı yukarı Türkiye'deki 4.5 milyon tonluk üretimin 3.7 milyon tonunu dış pazarlara gönderiyoruz" dedi.

İSPANYA İHRACATTA İLK SIRADA

Usta, ihracatın tümünün sıfır ithalatla ve yüzde 100 katma değerle yapıldığını vurgulayarak dünyada yaklaşık 75 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade etti. Usta "ABD'den Kanada'ya Çin'den Hindistan, Pakistan'a, Endonezya'ya, Malezya'ya Kore'ye, Tunus, Cezayir, Mısır'a Avrupa'nın tüm ülkelerine ihracat yapıyoruz" diye konuştu. Usta en çok ihracat yapılan ülkenin İspanya olduğunu belirtti.

Doğal soda külü üretimi yaptıklarını ve üretim yöntemlerinin dünyadan farklı olduğuna dikkat çeken Gürsel Usta şöyle konuştu: "En ucuz maliyetle dünyanın en kaliteli ürününü elde ediyoruz. Dünyada soda külü yaklaşık yüzde 25 doğal kaynaklardan sağlanır. Dünyadaki üretimin yüzde 75'i sentetik yolla yapılmaktadır."

EPD SERTİFİKASINA SAHİP TEK ŞİRKET

Şirket olarak yeşil ürün sertifikasına sahip olduklarını söyleyen Usta "Sektörde yeşil ürün sertifikasına sahip tek şirketiz. Environmental Product Declaration (EPD) bütün üretim süreçlerinde kaynak kullanımını minimum kılarak hem çok çevreci hem de finansal açıdan en ekonomik ürünü sürdürülebilir şekilde üreten firmalara verilen bir sertifikadır. Bu sertifikaya sektörde sahip olan tüm dünyada tek firmayız" ifadesini kullandı.

'FABRİKANIN HEMEN YANINDA ARICILIK YAPIYORUZ'

Çevre konusunda sertifika sahibi olmaktan daha ötesini de yaptıklarını belirten Usta sözlerine şöyle devam etti: "Mesela fabrikamızın hemen yanında arıcılık yapıyoruz. 200 bin civarında ağaç diktik, bunun yanında lavanta bahçelerimiz var. Geçen sene 1 ton bal yaptık. Bir önceki sene yarım tondu. Bu neden önemli? Çünkü arı en hassas hayvan ve biz fabrikamızın yanında arıcılık yapabiliyoruz. Beypazarı'nda da fabrikamızın hemen yanında otuz dönümlük üzüm bağımız var. Burada üzüm yetiştiriyoruz, pekmez üretiyoruz."

HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

Gürsel Usta son olarak lojistikle ilgili gelen soruya "Araçlarımız günde dünyanın çevresini 5.5 kere dönecek kadar fabrikadan ihracat limanlarına mal gönderirler" cevabını verdi. Şu anda Türkiye'de bir kapasite genişletme çalışmaları olduğu bilgisini veren Usta "1 milyar doları yakın zamanda yakalamayı hedefliyoruz" dedi.