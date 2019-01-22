Türkiye'de toplam kartlı ödemeler 2018’de yüzde 21 büyürken, kredi kartıyla yapılan ödemeler yüzde 18, banka kartıyla yapılan ödemeler ise yüzde 38 arttı. Bu dönemde kartlı ödemelerin toplam tutarı 817 milyon liraya çıktı.
Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre, bu dönemde banka kartlarından her 5 işlemden 3’ü alışveriş olarak gerçekleşti.
3 ÖDEMEDEN 1'İ BANKA KARTIYLA YAPILDI
Kartlı ödemelerde banka kartı kullanımında tüketici alışkanlıklarının son yıllarda değişim gösterdiğini kaydeden BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, 2018'de her 3 kartlı ödemeden 1’inin banka kartıyla yapıldığını belirtti.
Geçen yıl kredi kartı sayısının yüzde 6, banka kartı sayısının ise yüzde 11 artış gösterdiğini ifade eden Canko, "2018 yılında kredi kartı adedi 66.3 milyona, banka kartı adedi ise 146.4 milyona ulaştı. Böylece toplam kart adedi yaklaşık 213 milyon olarak gerçekleşti" dedi.
'EN ÇOK ARTIŞ HAVA YOLLARINDA'
2018 yılında en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörlere ilişkin bilgi veren Canko, "2018 yılında da bir önceki yıl olduğu gibi hava yolları sektörü kartlı ödemelerde en fazla artış gösteren sektör oldu. Hava yolları sektöründe kartlı ödemeler geçen yıl yüzde 44 artarak 20.6 milyar TL'ye ulaşırken, bu sektörü yüzde 29'luk artış ve 36.7 milyar TL'lik kartlı ödeme tutarı ile restoran ödemeleri, yüzde 28'lik artış ve 17.6 milyar TL'lik kartlı ödeme tutarıyla konaklama sektörü, yine yüzde 28'lik artış ve 32 milyar TL'lik kartlı ödeme tutarıyla sağlık ürünleri ve kozmetik sektörü, yüzde 27'lik artış ve 78.1 milyar TL'lik kartlı ödeme tutarıyla akaryakıt istasyonları sektörü izledi" diye konuştu.
139 MİLYAR LİRA 'ONLINE' HARCANDI
Soner Canko, internetten yapılan kartlı ödemelere de değinerek, "Banka kartlarının internette kullanımı hızla yaygınlaşırken, internetten alışveriş deneyimi yaşayan kişi sayısının da her geçen gün arttığını söyleyebiliriz” ifadesini kullandı.
2017 yılında 99 milyar TL olarak gerçekleşen online ödemelerin 2018’de yüzde 40 arttığını ve 139 milyar TL’ye yükseldiğini söyleyen Canko, genç nüfusun ve dijital dönüşümün etkisiyle internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payının ise yüzde 16’yı geçtiğini söyledi.
TURİST BAŞINA 2 BİN 600 TL ÖDEME DÜŞÜYOR
Öte yandan, geçen yıl kartlı ödemelerle yapılan yabancı harcamalarında rekor kırıldığını ifade eden Canko, "2018 yılında yabancı kartlarla ülkemizde yapılan alışverişler geçen yılın 2 katına çıkarken, yurt içinde yapılan kartlı ödemeler içindeki yabancı payı ise rekor oranla yüzde 5'i geçti. 13 Ağustos 2018, yabancı kartlarla Türkiye’de 281 milyon TL ile en fazla ödeme yapılan gün oldu. 1 yılda 17 milyon farklı yabancı kartla, kart başına 2 bin 600 TL ödeme gerçekleşti" dedi.
TEMASSIZ ÖDEMELER 2.5 KATINA ÇIKTI
BKM Genel Müdürü Soner Canko, 2017 yılında 42 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısının, 2018 yılında yüzde 40 artarak 58 milyon adede yükseldiğini ifade etti ve 2018’de Türkiye'deki temassız özellikli terminal adedinin 1 milyon adedi geçtiğini belirtti.
Temassız özellikli terminal adedinin toplam terminal adedi içindeki payının ise yüzde 52 olduğunu söyleyen Canko, "2015 yılında temassız özellikli terminal adedi sadece 300 bin adetti. Şimdi bu rakam 1 milyon adedi geçti. Yani 2015'ten bugüne temassız kabul noktasının 4 katına çıktığını söyleyebiliriz. Artık her 2 kart kabul noktasından 1'i temassızı destekliyor" dedi.
Canko, kullanıcıların daha yüksek tutarlı işlemlerde de temassız ödeme yapmayı tercih ettiklerinin altını çizerek, 2018 yılında temassız ödeme adedinin 2017’ye kıyasla 2.5 katına çıktığını ifade etti.
'TEMASSSIZDA ORTALAMA İŞLEM TUTARI 5 TL ARTTI'
Temassız ödemeyi tercih edenlerin, etmeyenlere göre daha sadık kart kullanıcıları olduklarının görüldüğünü de sözlerine ekleyen Canko, "Bu kullanıcılar kartlı ödemeleri yüzde 32 daha fazla tercih ediyor. Temassız işlemler 2017 yılında 88 milyon adet gerçekleşirken, 2018 yılında bu rakam 2.5 kat artarak 213 milyon adede ulaştı. Temassız kartlarla yapılan ortalama işlem tutarı 2017’de 26 TL iken 2018’de 31 TL’ye yükseldi. Temassız ödeme adedi ise 2015 yılının 7 katına çıktı. Temassız ödeme rekoru 31 Aralık’ta 700 bin farklı kartla yapılan 1 milyon adet işlemle kırıldı. Aylık temassız işlem adedi 25 milyona ulaşırken, her 6 karttan 1’i temassız ödemelerde kullanıldı" dedi.
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