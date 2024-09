Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı'ndan yeni poster Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'ndeki olaylardan yaklaşık 183 yıl öncesinde geçen, The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim / Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı" filminin yeni posteri yayınlandı. Orta Dünya'nın şekillenmesine yardımcı olan olağanüstü bir savaşın anlatıldığı filmde, güçlü Rohan'ın efsanevi Kralı Helm Hammerhand Hanedanı'nın kaderi anlatılıyor.

