Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yüzünüzdeki güneş lekelerini azaltmanın ve cildinizi yeniden parlak görünmesini sağlamanın yolları

        Güneş lekelerine elveda demenin 10 farklı yolu: Doğal ve dermatolojik çözümler!

        Güneş lekeleri, cildinizin uzun süre güneşe maruz kalmasından kaynaklanan koyu renkli lekelerdir. Bu lekeler, yüzünüzdeki parlaklığı ve canlılığı azaltabilir. Ancak, doğru adımlarla bu lekelerden kurtulmak ve cildinizi yeniden parlak hale getirmek mümkün. İşte, güneş lekelerini azaltmak ve cildinizin doğal ışıltısını geri kazanmak için uygulayabileceğiniz yöntemler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 12:00 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaz aylarında güneşe maruz kalmak, cildimizde istenmeyen güneş lekelerinin oluşmasına neden olabilir. Bu lekeler, cilt tonunu eşitsiz hale getirir ve yüzümüzün sağlıklı görünümünü gölgeler. Neyse ki, birkaç basit ama etkili adımla bu lekelerden kurtulmak ve cildinizi yeniden ışıl ışıl yapmak mümkün. İşte, güneş lekelerinden arınmanın ve cildinizi parlak hale getirmenin yolları!

        2

        EVDE TEDAVİ

        Yüzünüzdeki güneş lekelerini soldurmaya veya gidermeye yardımcı olabilecek bazı ev tedavileri sizin için derledik:

        3

        1. ALOE VERA

        Çalışmalar, aloe vera bitkilerinde bulunan aktif bileşikler olan aloesin ve aloin'in güneş lekelerini ve diğer hiperpigmentasyonu hafifletebileceğini bulmuştur.

        4

        2. MEYAN KÖKÜ ÖZÜ

        Meyan kökü özündeki bazı aktif bileşenler, hamile kadınlarda yaygın olan ve "hamilelik maskesi" olarak adlandırılan melazma gibi güneş lekelerini ve güneşe maruz kalmanın şiddetlendirdiği diğer cilt renk değişikliklerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Güneş lekelerini hafifletmek için kullanılan birçok topikal krem meyan kökü özü içerir.

        5

        3. VİTAMİNLER

        C Vitamini: Bu doğal antioksidanın cildiniz ve güneş söz konusu olduğunda çeşitli faydaları vardır. Topikal L-askorbik asit cildinizi UVA ve UVB ışınlarından korur, kolajen üretimini destekler ve koyu lekelerin aydınlatılmasında etkili olduğu bulunmuştur.

        6

        E vitamini açısından zengin bir diyet ve E vitamini takviyesi almak, güneş hasarına karşı koruma sağlar ve özellikle C vitamini ile birlikte alındığında cildinizin sağlığını iyileştirebilir. E vitamini yağı uygulamak, cildinize güneş hasarına karşı daha fazla fayda sağlar ve güneş lekelerini hafifletmeye yardımcı olabilir.

        7

        4. ELMA SİRKESİ

        Elma sirkesinde bulunan asetik asit, cilt pigmentasyonunu hafifletmeye ve cildinizin genel görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilir.

        8

        5. YEŞİL ÇAY

        Bazı web siteleri, cilde yeşil çay poşetleri uygulamanın güneş lekelerini soldurmaya yardımcı olabileceğini öne sürmektedir. Özellikle yeşil çay poşetlerinin etkinliğine dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamakla birlikte, yeşil çay özünün depigmentasyon etkisi olduğu gösterilmiştir.

        9

        6. LİMON SUYU

        Limon suyu uzun zamandır saç ve cilt rengini açmak için bir ev ilacı olarak kullanılmaktadır ve cilt rengini açıcı kremlerde yaygın bir bileşendir. Birçok kişi limon suyunun güneş lekelerini soldurduğuna yemin etse de, limon suyu asidiktir ve kurumaya neden olabileceği gibi cildi ve gözleri tahriş edebilir.

        10

        7. BAL

        Antioksidanlarla dolu olan bal, cilt ürünlerinde yıllardır kullanılmaktadır. Yeni hücre büyümesini teşvik ettiğine ve cilde uygulandığında güneş lekelerinin solmasına yardımcı olabileceğine inanılmaktadır.

        11

        GÜNEŞ LEKESİ RİSKLERİ

        Güneş lekeleri zararsızdır ve sağlığınız için herhangi bir risk oluşturmaz. Tedavi edilmeleri gerekmez ve doktorunuz genellikle bir güneş lekesi ile cilt kanseri gibi daha ciddi bir şey arasındaki farkı sadece bakarak anlayabilir.

        12

        Güneş lekeleri için uygulanan tedaviler genellikle güvenlidir, ancak herhangi bir tıbbi tedavi veya prosedürde olduğu gibi, her zaman bir miktar risk vardır. Herhangi bir ev tedavisini kullanmadan önce daima doktorunuzla konuşun.

        13

        Herhangi bir profesyonel prosedür, riski en aza indirmek ve en iyi sonuçları elde etmek için kurul sertifikalı bir dermatolog tarafından gerçekleştirilmelidir.

        Kaynak: HealthLine

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Melih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Melih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Tarih yazalım!
        Tarih yazalım!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Kediler eşyaları neden tırmalar?
        Kediler eşyaları neden tırmalar?
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        Kahvenin dişlere zarar vermesi nasıl önlenebilir?
        Kahvenin dişlere zarar vermesi nasıl önlenebilir?
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Resimlerdeki gözler neden bizi takip eder?
        Resimlerdeki gözler neden bizi takip eder?
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Değersizleşen 'Değerli Konut Vergisi'
        Değersizleşen 'Değerli Konut Vergisi'