Miha Zajc, transferi açıklanmadan maça çıktı! Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc, geçtiğimiz gün Genoa'ya transferini tamamlamak için İtalya'ya gitti. Sloven futbolcu, sağlık kontrolüne girerken görüntülendi. Fenerbahçe, Zajc ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken 26 yaşındaki oyuncu, bugün Genoa'nın Parma ile oynadığı hazırlık maçında sahaya çıktı. Zajc, maça yedek kulübesinde başlayıp sonradan oyuna dahil oldu.

MAÇIN ARDINDAN FENERBAHÇE TRANSFERİ AÇIKLADI

Zajc'ın Genoa ile maça çıkmasının ardından Fenerbahçe transferi resmi olarak duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya’nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz.