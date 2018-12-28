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Zaman işte böyle aşındırıp solduruyor

28.12.2018 - 10:31 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İşte yıllar boyu kullanım sonucunda değişen eşyalar, binalar ve fazlası...

  • 1 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    En güzel, en pahalı kıyafetler, arabalar, binalar, hatta insanın kendisi zamanın karşısında değişiyor. Örneğin yıllarca deniz vuran taşlar aşınarak böyle bir görünüm almış. 

     

     

  • 2 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Örneğin bu kum torbaları ise 40 yıldan fazla sürede taş haline gelmiş.

     

  • 3 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Bir sosyal medya kullanıcısının dedesi 20 yıldan fazla süre boyunca bu parayı cebinde taşımış ve paranın yüzeyindeki neredeyse her şey silinmiş.

     

  • 4 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Şans vermesi için öğrenciler geçerken balerinin parmağına dokunmuş ve böylelikle heykelin parmağının rengi değişmiş.

     

     

  • 5 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    40 yıl boyunca kullanılan yastık kılıfı ile hiç kullanılmamış olanı arasındaki fark...

     

  • 6 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Kedi tarafından yıllarca tırmalanan sehpa ayağı...

     

  • 7 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    El ilanları asılmak için 40 yıldan fazla çivi çakılmış. Bu nedenle hiç yer kalmamış.

     

  • 8 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Yeni olanla 33 yıl öncesine uzanana peluş oyuncak.

     

  • 9 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Mühendislik Fakültesi'ndeki erkekler ve kadınlar tuvaleti arasındaki fark.

     

  • 10 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Havalandırma nedeniyle eğilen ağaçlar...

  • 11 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Yıllar boyunca aynı yerde çalışan adamın işe giriş kartı...

  • 12 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Hep aynı yerde uyuduğu için duvarı aşındıran köpek...

  • 13 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    İkisi de 18 yıl önce satın alınmış.

     

  • 14 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Yıllar boyunca kullanıldığı için aşınan piyano pedalı... 

  • 15 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Arabada güneş altında yıllar boyunca kalan CD'nin son hali.

  • 16 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Çitlerle birlikte büyüyen ağaç...

     

  • 17 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Yıllar içinde bir bütün haline gelen ağaç ve mezar taşı...

     

  • 18 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Çin'de aşınan taşlar...

  • 19 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Akan su damlaları yüzünden aşınan mermer...

     

  • 20 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    10 yıl kullanımdan sonra kısalan chopstick'ler...

     

  • 21 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Sol elini kullananlar kolun alt kısmını, sağ elini kullananlar kolun üst kısmını aşındırmış.

     

  • 22 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Yıllarca sağ elini kullanan birinin kaşığı...

  • 23 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Çok fazla Minecraft oynamaktan aşınan tablet...

     

  • 24 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Bir adam yıllar boyunca aynı yere bastığı için yüzeyde ayak izi oluşmuş. 

     

  • 25 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    Bu adam 28 yıl boyunca kamyon şoförlüğü yapmış ve araç kullandığı sırada sol taraftan giren güneş ışınlarına maruz kalmış. Öyle olunca da yüzünün bir tarafı diğerinden daha fazla kırışmış.

     

  • 26 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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    İşte yıllar boyu kullanım sonucunda değişen diğer eşyalar, aşınan merdivenler, binalar ve fazlası...

  • 27 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 28 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 29 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 30 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 31 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 32 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 33 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 34 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 35 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 36 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 37 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 38 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 39 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 40 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 41 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 42 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 44 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 45 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 46 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 47 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 48 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 49 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 50 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 51 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 52 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 53 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 54 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 55 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 56 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 57 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 58 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 59 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 60 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 64 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 65 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 66 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 67 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 68 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 69 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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  • 70 Zamanla değişen insanlar, eşyalar, binalar ve fazlası
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