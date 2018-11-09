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Zemini parke ile kaplamak yerine bakın ne yaptı

09.11.2018 - 10:41 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Farklı malzemeler kullanarak yaptığı çalışmalarla ünlü olan dekoratör Alexey Steshak yarattığı parke ile harikalar yarattı. İşte 5 ay süren çalışmanın sonucu...

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    Ünlü dekoratör Alexey Steshak yarattığı parke ile harikalar yarattı. Rüzgardan devrilmiş ağaçları, meyve bahçelerini kullanarak hazırladığı zeminle ilgi toplayan ünlü dekoratörün çalışması 5 ay sürdü.

     

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    Parke, son haliyle büyüledi

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    Steshak'ın bu özel parke için kullandığı malzemeler arasında meşe, ceviz, kayısı ağacı, elma ağacı, armut ağacı, karağaç, kül, huş ağacı, akçaağaç yer alıyor.

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    Ayrıca ağaç parçaları arasında, Amerikan cevizi, kiraz ağacı, akçaağaç da bulunuyor.

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    Dekoratör 56 metre kare alanı beş ay gibi bir sürede yeniden yarattı.

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    Ağaç parçaları arasına, ayrıca kırık fayans parçaları da yerleştirdi. 

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    Böylece zeminde birbirinden farklı tonda ve dokuda ağaçların arasına eklediği fayans parçaları ile görsel şölen yarattı.

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    ZEMİNİ PARKE KAPLAMAK YERİNE SIRA DIŞI BİR ÇÖZÜM BULDU!

    Zeminde oluşan çatlaklara çözüm bulmak için yola çıkan kadın, taş veya parke kullanmak yerine duvar kağıdı kullandı

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    Zemini zımparalayan kadın, eski parkenin üzerine tutkal sürdü.

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    Daha sonra aldığı duvar kağıtlarını buruşturup üzerlerine vernik sürüp yere yapıştırdı. Kağıt zeminde kuruduktan sonra bir kez daha üzerine vernik sürdü.

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    Bu şekilde duvar kağıdına doğal bir taş izlenimi verdi.

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    İşte sizin de kendi evinizin zeminde uygulayabileceğiniz harika çözüm...

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    EŞİNE SÜRPRİZ YAPIP, YATAK ODASINI YENİLEDİ!

    Bir adam eşi evde yokken ona çok sevineceği bir sürpriz yaptı.

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    Eski yatak odalarını baştan aşağıya tadilatla yenileyen adam, yaptıklarını adım adım kaydetti.

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    İşte o inanılmaz değişim...

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