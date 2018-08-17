Zemplin Michalovce - Senica maçı ne zaman?

Zemplin Michalovce ve Senica, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Slovakya Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Ev sahibi Zemplin Michalovce, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Senica, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 409. İddaa'da Zemplin Michalovce kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Senica kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Zemplin Michalovce önceki hafta Tatran Presov mücadelesinde 2-1 yenildi.

Senica, Nitra karşılaşmaında 5-2 yenildi.

Zemplin Michalovce, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Senica, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Senica 1 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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