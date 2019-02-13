Zeynep Alkan: Kanser olacağım ama kilo almayacağım

Giriş: 13.02.2019 - 10:10 | Güncelleme:  

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Instagram paylaşımları ile gündemeye gelmeye devam ediyor

  • 1Zeynep Alkan: Kanser olacağım ama kilo almayacağım - Magazin haberleri
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    Instagram paylaşımlarıyla konuşulan Zeynep Alkan, mutfağa girdi.

  • 2Zeynep Alkan: Kanser olacağım ama kilo almayacağım - Magazin haberleri
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    Zeynep Alkan yağsız pişirdiği kabak için, "Kanser olacağım ama kilo almayacağım" yorumunda bulundu.

  • 3Zeynep Alkan: Kanser olacağım ama kilo almayacağım - Magazin haberleri
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  • 4Zeynep Alkan: Kanser olacağım ama kilo almayacağım - Magazin haberleri
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  • 5Zeynep Alkan: Kanser olacağım ama kilo almayacağım - Magazin haberleri
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