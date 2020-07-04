Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un ilişkisi 'şiddet' iddialarıyla sona erdi. Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" dedi.

Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etti ve darp raporu aldı. Ünlü oyuncu ayrıca, Bulutsuz'dan da şikayetçi oldu.

Pek çok ünlü isim Ozan Güven'e tepki gösterirken, oyuncu Zeynep Beşerler, "Ozan Güven çok eski arkadaşımdır. Böyle bir canilik yapabileceğine inanmadım. Eğer yaptıysa ve bu kanıtlanırsa en büyük düşmanı olurum. Kadına kalkan eller kırılsın. Kadına şiddete hayır" dedi.

Güven'in sevgilisine şiddet uyguladığına inanmadığını belirten Beşerler tepki gördü. Oyuncu, yeni bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ya amma tatava yapmışsınız. 'Ne olduğunu bilmiyoruz' dedik. Yok kız kendini mi dövdü, o mu oldu, bu mu oldu? Arkadaşım iki tarafı tam dinlemeden ön yargılı olmamak lazım. İş yargıda zaten bekleyip görelim."