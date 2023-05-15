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Haberler Magazin Zeynep Beşerler'in seçim paylaşımlarına soruşturma - Magazin haberleri
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Zeynep Beşerler'in seçim paylaşımlarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında oyuncu Zeynep Beşerler'in de bulunduğu, seçim sonuçlarıyla ilgili deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provakatif paylaşımlar yaptığı iddia edilen kişiler hakkında soruşturma başlattı

Zeynep Beşerler'in seçim paylaşımlarına soruşturma - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında oyuncu Zeynep Beşerler'in de bulunduğu, seçim sonuçlarıyla ilgili deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provakatif paylaşımlar yaptığı iddia edilen kişiler hakkında soruşturma başlattı

Zeynep Beşerler'in yaptığı paylaşımın suç teşkil ettiğini tespit eden savcılık, ünlü oyuncu hakkında da resen soruşturma başlattı. Beşerler gibi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan kişileri tespit çalışmaları ise siber suçlar bürosu tarafından sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"GERÇEĞE AYKIRI PROVOKATİF BİLGİLER YAYAN KİŞİLER"

Açıklamada; "Seçim ve seçim sonuçları ile ilgili ve deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medya hesapları yolu ile kamuoyunda yanıltıcı bilgiler paylaşan. Gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik bilgileri alenen yayan, provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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