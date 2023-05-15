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Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında oyuncu Zeynep Beşerler'in de bulunduğu, seçim sonuçlarıyla ilgili deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provakatif paylaşımlar yaptığı iddia edilen kişiler hakkında soruşturma başlattı

Zeynep Beşerler'in yaptığı paylaşımın suç teşkil ettiğini tespit eden savcılık, ünlü oyuncu hakkında da resen soruşturma başlattı. Beşerler gibi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan kişileri tespit çalışmaları ise siber suçlar bürosu tarafından sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.