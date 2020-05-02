DHA

DHA'nın haberine göre; Bodrum'da, yaşayan şarkıcı Zeynep Casalini, koronavirüs günlerini kızı Defna Berk ile evinde geçiriyor. Uzun süredir müzik piyasasından uzak olan Casalini, Instagram'dan yayınladığı bir videoda iyi olmaya karar verdiğini ve kötü günlerini atlattığını ifade etti.

Şarkıcı, paylaşımında şunları söyledi:

Bugün iyi olmaya karar verdim. Kötü şeyleri atlatıyorum ben de herkes gibi. Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Kötü olan, kötü giden şeyleri değil, iyi şeyleri büyütelim.

"KÖTÜ ŞEYLERİ ATLATIYORUM"

Ben belki biraz anormalim ama, biraz anormal olursak belki bazı şeyleri değiştirebiliriz. Çocuklarınıza ve sevdiklerinize sarılın, iyilikle yaşamaya çalışın. İyilikleri büyütün.

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