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'Zimmete göz yumma' iddiasıyla dava

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Trabzon’da çalıştığı kurumda yaşlıların emanete bıraktığı parayı zimmetine geçirdiği iddia edilen B.Ç. adlı kişi hakkında soruşturma sürerken, zimmete göz yumduğu iddia edilen üç kişi hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla hapis istemiyle dava açıldı.

Soruşturma sürüyor

Enis Yıldırım'ın haberine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetçileri, Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde görevli B.Ç. adlı kişinin yaşlıların emanete bıraktığı 48 bin 720 TL parasını zimmete geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma sonucunda B.Ç.’nin parayı zimmetine geçirdiği tespit edildi. B.Ç. hakkında savcılığa suç duyurusu yapıldı. Parayı at yarışı bahislerinde yediği öne sürülen B.Ç. hakkında adli soruşturma sürerken, kurumda görevli üç kişi hakkında ise 'görevi kötüye kullanma' suçunu işlediği gerekçesiyle yargılama izni istendi. Trabzon Valiliği memurlar M.D., N.G. ve Z.A. için yargılama izni verdi. Memurların itirazı da reddedildi.

SAVCI ÜÇ MEMURA HAPİS İSTEDİ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda üç kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla memuriyetten men ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zimmete göz yumduğu iddia edilen müdür, psikolog ve sosyal çalışmacıdan oluşan üç kişi, Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. M.D. ve N.G., denetim görevini yapmadıkları yönündeki suçlamaları reddetti. Mahkeme Z.A.'nın dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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