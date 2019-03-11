Teknik direktör arayışlarını sürdüren Real Madrid flaş bir karar aldı. İspanyol ve Fransız basınında çıkan haberlere göre Eflatun-Beyazlılar, eski teknik direktörü Zinedine Zidane ile yeniden anlaşmaya vardı. Başkan Florentino Perez'in bu akşam Santiago Solari'nin görevine son vereceği ve Zidane'ı resmen açıklayacağı ifade edildi. Fransız hocanın sezon sonuna kadar anlaşma imzalayacağı ve lig bitiminde yeni sözleşmenin konuşulacağı öne sürüldü.

3 ŞAMPİYONLAR LİGİ ZAFERİ KAZANMIŞTI

Real Madrid'de 2016 Ocak ayında göreve başlayan Zinedine Zidane, takımın başındaki 3 sezonda çok önemli başarılar elde etti. Fransız çalıştırıcı, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 2 Kıtalararası Kupa kazanmıştı. Zidane geçtiğimiz sezonun sonunda takımdan ayrılırken Real bu sezon tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiriyor.