ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödeme tarihlerini açıkladı. Banka tarafından yapılan açıklamada; "Sayın Emeklimiz, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ile Vakfımız arasında 2022 yılında yapılan protokol (3 yıllık) yenilenmiştir. 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak Bankamız tarafından mahsup edilecektir. Yeni dönem emekli promosyon ödemeleriniz Bankamız aracığıyla 28.03.2024 tarihi itibariyle başlayacaktır. Bilgilerinize Sunar, Sağlıklı Günler Dileriz." ifadelerine yer verildi.