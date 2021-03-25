Aydın görevi devredecek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın bankanın yarın yapılacak genel kurulunda görevini devredeceği açıklandı. Bankadan yapılan açıklamada ''15.07.2011 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Hüseyin Aydın, 26.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağan genel kurulda görevini devredecektir. Genel müdürlük görevinden istifaen ayrılması söz konusu değildir.'' denildi.

Yaklaşık 10 yıldır Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren Aydın, 2007 yılında ülkenin bugüne kadarki en büyük işlemi olarak bankanın halka arz edildiği 2005-2011 döneminde T. Halk Bankası A.Ş.'inde Genel Müdür olarak görev yaptı. Aydın, 2010 yılından bu yana Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı, 2017 yılından bu yana Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve 8 Mart 2019 tarihinden itibaren de Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

HÜSEYİN AYDIN KİMDİR?

1959 yılında Borçka/Artvin'de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nden 1981 yılında mezun oldu. Meslek hayatına T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nde Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan AYDIN, Müfettiş, Daire Başkanı, Duisburg/Almanya Temsilciliği ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Pamukbank T.A.Ş. ile T.Halkbank A.Ş'nin birleşmesinin de kısa sürede ve başarıyla gerçekleştirildiği 2003-2005 yılları arasında yürüttüğü T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerinin ardından AYDIN, 2007 yılında ülkenin bugüne kadarki en büyük işlemi olarak Bankanın halka arz edildiği 2005-2011 döneminde T. Halk Bankası A.Ş.'inde Genel Müdür olarak görev yaptı.

15 Temmuz 2011 tarihi itibariyle T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başlayan Hüseyin AYDIN aynı zamanda; 2010 yılından bu yana Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı, 2017 yılından bu yana Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve 8 Mart 2019 tarihinden itibaren de Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri ile profesyonel yaşamını sürdürmektedir.