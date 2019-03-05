Ziraat Bankası faiz oranları ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ziraat Bankası, en uygun kredi faiz oranlarını uygulayan bankalar arasında yer alıyor. Ziraat Bankası tüketici kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi faiz oranları haberimizde.

ZİRAAT BANKASI TÜKETİCİ KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi 60 aylık vadelerde faiz oranı yüzde 1,53 olarak belirlendi. Yani 20 bin liralık kredi çekmek isteyenler 60 ayda ödemek isterse aylık 552 lira ödeme planı olacak.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi 48 aylık vadelerde faiz oranı yüzde 1,49 olarak belirlendi. Yani 50 bin liralık kredi çekmek isteyenler 48 ayda ödemek isterse aylık 1,560 lira ödeme planı olacak.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAZİ ORANI

Ziraat Bankası Konut Kredisi 120 aylık vadelerde faiz oranı yüzde 1,28 olarak belirlendi. Yani 100 bin liralık kredi çekmek isteyenler 120 ayda ödemek isterse aylık 1,635 lira ödeme planı olacak.