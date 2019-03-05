Vakıfbank faiz oranları ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vakıfbank, en uygun kredi faiz oranlarını uygulayan bankalar arasında yer alıyor. Vakıfbank tüketici kredisi ve konut kredisi faiz oranları haberimizde.

VAKIFBANK TÜKETİCİ KREDİSİ FAİZ ORANI

Kredi Miktarı 20.000,00 TL Kredi Tipi İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI- ADK Vade 60 Faiz Oranı %1,55 Taksit Periyodu 1 KKDF %15,00 Ödemesiz Dönem 0 BSMV %5,00 Toplam Ödenecek Tutar 33.361,09 TL Taksit Tutarı 556,03 TL Kredi Tahsis Ücreti 100,00 TL Ekspertiz Ücreti 0,00 TL Yıllık Maliyet Oranı* %25,0660 Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti 0,00 TL (*) Krediye uygulanan faiz oranı, tahsis ücreti, varsa taşınmaz rehin tesis ücreti,ekspertiz ücreti ve vergiler dahil hesaplanan maliyet oranıdır. Sigortalar (Konut Paket, DASK, Hayat Sigortaları vb. ) hesaplamaya dahil edilmemiştir.

VAKIFBANK TAKSİTLİ KMH KREDİSİ

Kredi Miktarı 50.000,00 TL Kredi Tipi TAKSİTLİ KMH Vade 12 Faiz Oranı %2,25 Taksit Periyodu 1 KKDF %15,00 Ödemesiz Dönem 0 BSMV %5,00 Toplam Ödenecek Tutar 59.652,84 TL Taksit Tutarı 4.933,58 TL Kredi Tahsis Ücreti 0,00 TL Ekspertiz Ücreti 0,00 TL Yıllık Maliyet Oranı* %37,6322 Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti 0,00 TL (*) Krediye uygulanan faiz oranı, tahsis ücreti, varsa taşınmaz rehin tesis ücreti,ekspertiz ücreti ve vergiler dahil hesaplanan maliyet oranıdır. Sigortalar (Konut Paket, DASK, Hayat Sigortaları vb. ) hesaplamaya dahil edilmemiştir.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAZİ ORANI