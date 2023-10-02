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        Sağanakta dağdan kopan kayalar kamyonetin üzerine düştü

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sağanak sebebiyle dağdan kopan kayalar, yoldan geçen kamyonetin üzerine düştü, sürücü yara almadan kurtuldu. Kopan kayalar nedeniyle kapanan Ereğli-Alaplı kara yolu 1 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 15:51 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:55
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        Sağanakta dağdan kopan kayalar kamyonetin üzerine düştü
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sağanak sebebiyle dağdan kopan kayalar, yoldan geçen kamyonetin üzerine düştü, sürücü yara almadan kurtuldu. Kopan kayalar nedeniyle kapanan Ereğli-Alaplı kara yolu 1 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Ereğli-Alaplı kara yolunun plajlar mevkiinde meydana geldi. Sağanak sebebiyle dağdan kopan kayalar, İlker Koçdemir idaresindeki 67 LB 903 plakalı kamyonetin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, kamyonette hasar meydana geldi. Yolu kaplayan kayalar sebebiyle Ereğli-Alaplı kara yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kayaların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

        Kamyonetin sürücüsü İlker Koçdemir, "Kamyonet gitti direksiyondaydım bir kütürtü geldi. Arabayı geri aldım. Baktım yukarıdan kayalar düştü. Geri almasam kabine düşecekti" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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