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        141 kilo kokain ele geçirilen geminin 10 mürettebatı tutuklandı

        ZONGULDAK'ınEreğli ilçesinde, limanda 141,5 kilogram kokain ele geçirilen, Kolombiya'dan gelen kömür yüklü kuru yük gemisinin 10 kişilik Filipinli mürettebatı, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:40
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        141 kilo kokain ele geçirilen geminin 10 mürettebatı tutuklandı
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        ZONGULDAK'ınEreğli ilçesinde, limanda 141,5 kilogram kokain ele geçirilen, Kolombiya'dan gelen kömür yüklü kuru yük gemisinin 10 kişilik Filipinli mürettebatı, tutuklandı.

        Olay, 6 Ekim'de, Ereğli Limanı'nda meydana geldi. Limana gelen Panama bandıralı 'PHOENICAN' isimli gemide uyuşturucu taşındığı ihbarıyla polis, harekete geçti. Kolombiya'dan gelen kömür yüklü kuru yük gemisine, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinden sevk edilen dalgıç polislerin de katılımıyla gemi arandı. Ekiplerin, aramalarında gemide 141,5 kilogram kokain ele geçirildi. Gemideki 10 kişilik Filipin uyruklu mürettebat gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı. 

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