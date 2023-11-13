Afgan madencinin ölümünde 6 şüpheli adliyede ZONGULDAK´taormanda yanmış cesedi bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani´nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, çalıştığı kaçak maden ocağının sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliye binasına getirildiği sırada bir şüphelinin yakını "Korkma, korkma rahat ol" dedi.

ZONGULDAK´taormanda yanmış cesedi bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani´nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, çalıştığı kaçak maden ocağının sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliye binasına getirildiği sırada bir şüphelinin yakını "Korkma, korkma rahat ol" dedi.

Olay, 10 Kasım'da Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak´ta meydana geldi. Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede delil niteliği taşıyan unsurları topladı, toprak zemindeki ayak izlerini de inceleyip, kalıbını çıkardı. Benzin dökülerek yakıldığı belirlenen ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani´ye ait olduğunu belirlendi. Otopside Nourtani´nin 9 Kasım´da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Nourtani, 11 Kasım´da toprağa verildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından başlattığı soruşturma kapsamında Nourtani´nin çalıştığı kaçak maden ocağına gidip burada, işçiler ve ocağın sahipleriyle görüştü. Jandarma, görgü tanıklarının ifadelerinden Nourtani´nin kaçak ocakta fenalaşarak bilincini kaybettiğini öğrendi. Soruşturma kapsamında kaçak maden ocağı sahipleri ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

'İNFAZIMIZ YANAR' KORKUSUYLA YAKMIŞLAR

Şüphelilerin ifadelerinden daha önce başka bir suçtan ceza aldıkları ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenilen Hakan K. ve Enver G. isimli maden ocağı sahiplerinin, `Ortaya çıkarsa infazımız yanar´ düşüncesiyle Nourtani´nin bedenini yok etmeye karar verdikleri ortaya çıktı. Nourtani bu sebeple hastaneye götürülmedi. İfadelere göre şüpheliler, Vezir Mohammad Nourtani´yi yakmaya karar verdi. Bu sırada içlerinden biri "Yapmayın, etmeyin. Öyle şey olur mu?" diyerek yanlarından ayrıldı. Şüphelilerin Gelik beldesinde bir akaryakıt istasyonundan bidonla 5 litre benzin aldıkları kamera kayıtlarından tespit edildi. Nourtani, daha sonra bir araçla Kırat Mahallesi´ndeki ormana götürülüp burada benzin dökülerek yakıldı. Gözaltındaki ocak sahiplerinden Hakan K.´nin "Alkollüydüm, ne olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi. Nourtani'nin yakıldığında ölü mü yoksa sağ mı olduğu Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporun sonucuna göre belli olacak. Ayrıca Vezir Mohammad Nourtani´nin maden ocağında kaza kaynaklı mı yoksa sağlık sorunu sebebiyle mi fenalaştığı da raporun sonucuna göre ortaya çıkacak.

KAÇAK OCAK 6 KASIM´DA KAPATILMIŞ

Bu arada Nourtani´nin çalıştığı kaçak ocağın 6 Kasım´da Türkiye Taşkömürü Kurumu ve jandarma ekiplerince kullanılamaz hale getirilerek kapatıldığı, ancak daha sonra başka yerden giriş açılarak tekrar faal hale alındığı ortaya çıktı. Kaçak ocak, olayın ortaya çıkmasıyla yeniden kapatıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye getirildi. Şüpheliler adliyeye gelmeden önce jandarma komando timleri ile JASAT ekibi, bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheliler adliye binasına getirildiği sırada bir şüphelinin yakını "Korkma, korkma rahat ol" dedi. Şüphelilerin savcılık ifadesine başlandı.