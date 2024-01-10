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        Uygulama yapan jandarma, otomobilde fenalaşan kadını hastaneye yetiştirdi

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, uygulama noktası yakınında, otomobilde rahatsızlanan Zehra Lülecioğlu'nu (79) hastaneye yetiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 21:15 Güncelleme: 10.01.2024 - 21:20
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        Uygulama yapan jandarma, otomobilde fenalaşan kadını hastaneye yetiştirdi
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, uygulama noktası yakınında, otomobilde rahatsızlanan Zehra Lülecioğlu'nu (79) hastaneye yetiştirdi.

        Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Deli Hakkı Yazıcılar köy yolu üzerinde trafik denetlemesi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında duran ve dörtlü flaşörü yanan 78 ED 189 plakalı otomobilin yanına gitti. Otomobilde bulunan Zehra Lülecioğlu'nun rahatsızlandığını fark eden jandarma, yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi. Felç geçirdiği öğrenilen talihsiz kadın, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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