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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci İstanbul'a geldi! - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika haberi Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci İstanbul'a geldi!

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci İstanbul'a geldi. 36 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 6 aylığına sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza atacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 18:01 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:38
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        Bonucci İstanbul'da!
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        Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Leonardo Bonucci, İtalya'nın Torino kentinden kalkan özel uçakla saat 18.00'de İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminaline gelen İtalyan futbolcuyu, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco karşıladı. Bonucci kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

        Tecrübeli futbolcu, Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesini tribünden izleyecek.

        36 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 6 aylığına sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

        Bonucci son olarak Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giydi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon görev yaptığı 10 maçta 1 gol kaydetti.

        FENERBAHÇE'DEN ALACAĞI RAKAM

        Fenerbahçe ile yarım sezonluk anlaşma sağlayan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden 1.3 milyon euro kazanacak.

        Bonucci'nin Fenerbahçe ile yapacağı sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. İtalyan savunma oyuncusu, sözleşme şartlarını yerine getirmesi halinde 1 yıl sözleşme uzattı hakkı Fenerbahçe'de olacak. Bonucci, sözleşmesinin uzaması durumunda ise 2.5 Milyon Euro maaş kazanacak.

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        Leonardo Bonucci kimdir?

        Doğum tarihi/Yaş: 1 Mayıs 1987 (36)

        Doğum yeri: İtalya / Viterbo

        Boy: 1,89 m

        Mevki: Defans - Stoper

        Ayak: Sağ ayak

        Güncel piyasa değeri: 1,5 milyon €

        En yüksek piyasa değeri: 45 milyon €

        Oynadığı takımlar: Inter, Treviso, AC Pisa, Genoa, Bari, Juventus, Milan, Union Berlin

        Toplam performans: 681 maç 47 gol 12 asist (57.139' dakika)

        Başarıları:

        1x Avrupa şampiyonu

        9x İtalya Serie A şampiyonu

        4x İtalya Kupası Şampiyonu

        5x İtalya Süper Kupası Şampiyonu

        5x İtalya Süper Kupası Şampiyonu

        1x Avrupa Şampiyonası ikincisi

        1x Yılın futbolcusu (2016 İtalya)

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