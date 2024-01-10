Galatasaray ve PSG, Sacha Boey için el sıkıştı!
Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Sacha Boey, Fransız devi Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer oluyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki sağ bek için Fransız deviyle her konuda anlaşmaya vardı.
Fransız devi Paris Saint-Germain, Galatasaray’dan Sacha Boey’i transfer etmek üzere.
Habertürk Muhabiri Ata Selçuk'un haberine göre; iki kulüp, 20-21 milyon Euro civarında bir bedel karşılığında anlaşma sağladı.
Oyuncu ve kulüp arasındaki görüşmede son pürüzlerin giderilmesinin ardından sözleşmenin resmen imzalanması bekleniyor.
SİVAS'A GÖTÜRÜLMEDİ
Öte yandan Galatasaray, Boey'in son idmanda dizinde ağrı hissettiği için tedbir amacıyla Sivas’a götürülmediğini açıkladı.