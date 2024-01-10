Galatasaray ve PSG, Sacha Boey için el sıkıştı! Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Sacha Boey, Fransız devi Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer oluyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki sağ bek için Fransız deviyle her konuda anlaşmaya vardı.

Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 18:09 Güncelleme: 10.01.2024 - 18:18 facebook

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