Plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
ZONGULDAK´ta. sosyal medyada bir kadınla erkeğin plajda cinsel ilişkide bulunduğu iddia edilen görüntülerle ilgili polis ekipleri, `hayasızca hareketler´ suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi.
ZONGULDAK´ta. sosyal medyada bir kadınla erkeğin plajda cinsel ilişkide bulunduğu iddia edilen görüntülerle ilgili polis ekipleri, `hayasızca hareketler´ suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi.
Kent merkezinde Kızlar Plajı´nda iddiaya göre, 2 gün önce bir kadınla bir erkeğin cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis, `hayasızca hareketler´ suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi.
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