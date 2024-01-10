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        Plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme

        ZONGULDAK´ta. sosyal medyada bir kadınla erkeğin plajda cinsel ilişkide bulunduğu iddia edilen görüntülerle ilgili polis ekipleri, `hayasızca hareketler´ suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:35
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        Plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
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        ZONGULDAK´ta. sosyal medyada bir kadınla erkeğin plajda cinsel ilişkide bulunduğu iddia edilen görüntülerle ilgili polis ekipleri, `hayasızca hareketler´ suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

        Kent merkezinde Kızlar Plajı´nda iddiaya göre, 2 gün önce bir kadınla bir erkeğin cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis, `hayasızca hareketler´ suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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