OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ, KAZA ANI KAMERADA 

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Muharrem Güney (77) öldü, araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Profesör Muharrem Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Seyhan A. idaresindeki 67 ACL 339 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Güney'e çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Güney metrelerce savrulurken, otomobilde bulunan Fatma T. (56) kaza sırasında başına çarparak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Güney ve Fatma T.' ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Muharrem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Seyhan A.'nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu Muharrem Güney'in (76) hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güney'in yolun karşısına geçmeye çalışırken, Seyhan A. (19) idaresindeki 67 ACL 339 plakalı otomobilin çarpma anı kamerada görüldü. Kazanın ardından Güney'in metrelerce savrulduğu da görüntülerde yer aldı.

Görüntü Dökümü:

Güvenlik kamerası

-Kaza anı yakın

-Olay yerinden fotoğraf

-Muharrem Güney'in fotoğrafı

DHA-Gündem - Türkiye-Zonguldak / Ereğli - Sinan KABATEPE

2024-01-09 01:39:14