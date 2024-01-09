Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ, KAZA ANI KAMERADA 

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Muharrem Güney (77) öldü, araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 01:39 Güncelleme: 09.01.2024 - 01:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ, KAZA ANI KAMERADA 
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Muharrem Güney (77) öldü, araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Profesör Muharrem Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Seyhan A. idaresindeki 67 ACL 339 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Güney'e çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Güney metrelerce savrulurken, otomobilde bulunan Fatma T. (56) kaza sırasında başına çarparak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Güney ve Fatma T.' ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Muharrem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Seyhan A.'nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu Muharrem Güney'in (76) hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güney'in yolun karşısına geçmeye çalışırken, Seyhan A. (19) idaresindeki 67 ACL 339 plakalı otomobilin çarpma anı kamerada görüldü. Kazanın ardından Güney'in metrelerce savrulduğu da görüntülerde yer aldı. 

        Görüntü Dökümü:

        Güvenlik kamerası

        -Kaza anı yakın

        -Olay yerinden fotoğraf

        -Muharrem Güney'in fotoğrafı

        DHA-Gündem - Türkiye-Zonguldak / Ereğli - Sinan KABATEPE

        2024-01-09 01:39:14

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Fransa Başbakanı Borne istifa etti
        Fransa Başbakanı Borne istifa etti
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Bakan Koca'dan MOSSAD açıklaması
        Bakan Koca'dan MOSSAD açıklaması
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Pendik'te yağışın ardından okulun duvarı çöktü
        Pendik'te yağışın ardından okulun duvarı çöktü
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaza anı kamerada (2)
        Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaza anı kamerada (2)
        Otomobilin çarptığı yaya öldü, 1 yaralı
        Otomobilin çarptığı yaya öldü, 1 yaralı
        Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Zonguldak'ta 2013'teki metan gazı faciasında hayatını kaybeden maden işçile...
        Zonguldak'ta 2013'teki metan gazı faciasında hayatını kaybeden maden işçile...
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Apartman sakinlerinin aidat kavgasında 5 kişi hastaneye kaldırıldı
        Apartman sakinlerinin aidat kavgasında 5 kişi hastaneye kaldırıldı