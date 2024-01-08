Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta 2013'teki metan gazı faciasında hayatını kaybeden maden işçileri anıldı

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında, 7 Ocak 2013'te yaşanan metan gazı püskürmesi sonucu vefat eden 8 madenci törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:20 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta 2013'teki metan gazı faciasında hayatını kaybeden maden işçileri anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında, 7 Ocak 2013'te yaşanan metan gazı püskürmesi sonucu vefat eden 8 madenci törenle anıldı.

        Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamaya göre, olayda yaşamını yitiren 8 işçi için müessese müdürlüğünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, konuşmasında, yerin metrelerce altında canlarını ortaya koyarak taş kömürünü ülke ekonomisine kazandırmak için mücadele verdiklerini, bundan dolayı iş sağlığı ve güvenliğinin kendileri için önemli ve kıymetinin büyük olduğunu anlattı.

        Arslanbuğa, işçi alımıyla en önemli eksiklerden biri konusunda biraz olsun rahatlayacaklarını ancak bu sayının kesinlikle yeterli olmadığını ve daha fazla işçi alınması için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

        Törene, TTK Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz, GMİS Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, şube yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

        TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te, özel firmanın galeri açma işini yürüttüğü eksi 630 kodunda metan gazı püskürmüş, 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmış, göçük altında kalan 3 madenciden 2'sinin cesedi 11 Ocak'ta, diğerinin ise 12 Ocak'ta çıkarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Şimdi gözler transferde!
        Şimdi gözler transferde!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Apartman sakinlerinin aidat kavgasında 5 kişi hastaneye kaldırıldı
        Apartman sakinlerinin aidat kavgasında 5 kişi hastaneye kaldırıldı
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmalarına devam ed...
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmalarına devam ed...
        Komşuların 'yüksek aidat' kavgası; 5 yaralı
        Komşuların 'yüksek aidat' kavgası; 5 yaralı
        Akademisyenlerin sentezledikleri bileşiklerin kanser tedavisinde kullanılma...
        Akademisyenlerin sentezledikleri bileşiklerin kanser tedavisinde kullanılma...
        Düğün fotoğrafçısının hard diski bozuldu, 12 çiftin en mutlu günlerine ait...
        Düğün fotoğrafçısının hard diski bozuldu, 12 çiftin en mutlu günlerine ait...