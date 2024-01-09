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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün tarihe geçti: NBA'de haftanın oyuncusu seçildi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün tarihe geçti: NBA'de haftanın oyuncusu seçildi!

        NBA'de Houston Rockets forması giyen Milli Basketbolcumuz Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 00:13 Güncelleme: 09.01.2024 - 00:13
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        Houston Rockets'ın 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle kapattığı haftayı 24 sayı, 7 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarıyla tamamlayan Alperen Şengün Batı Konferansı'nda haftanın en iyi oyuncusu oldu.

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        Doğu Konferansı'nın en iyi ise 27.3 sayı, 3.3 ribaund ve 9.3 asist ortamalarıyla oynayan Jalen Brunson (New York Knicks) seçildi.

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        TARİHE GEÇTİ

        Alperen Şengün, Houston Rockets tarihinde bu ödülü alan en genç oyuncu olmayı da başardı.

        4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Alperen Şengün bu maçlarda 24 sayı, 7 ribaund ve 4.5 asist ortalaması tutturdu.

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        HARDEN'DAN SONRA İLK

        Alperen Şengün, bu unvanla Houston Rockets adına da önemli bir başarıya imza atmış oldu. Kasım 2019'da bu ödüle layık görülen James Harden'dan bu yana Houston adına bu ödüle ulaşan ilk oyuncu Alperen Şengün oldu. Ayrıca 21 yaşındaki Alperen, Houston Rockets tarihinde bu ödülü kazanan en genç oyuncu olmayı da başardı.

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        Alperen Şengünlü, Houston Rockets sezon genelinde 18 galibiyet 16 mağlubiyet ile 8. sırada Play-In'de yer alıyor.

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        KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

        Kulüp tarihinde 2 bin sayı, bin ribaunt ve 500 asiste ulaşan en genç oyuncu olan Alperen Şengün, NBA'deki üçüncü yılı olan 2023-24 sezonunun başında Rockets'ın en iyi oyuncusu olarak gösteriliyor.

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        Şengün; saha içi şutlarda %54.7'lik isabaet oranı yakalarken, 21.5 sayı, 9 ribaunt ve 5.2 asist ortalamalarına sahip oldu. Alperen Şengün, bu istatistikleri ve sahada gösterdiği performansla basketbol severlerin yanı sıra diğer oyuncuların da dikkatini çekiyor.

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