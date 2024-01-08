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        Haberler Gündem Pendik'te yağışın ardından okulun duvarı çöktü

        Pendik'te yağışın ardından okulun duvarı çöktü

        Pendik'te şiddetli yağmurun ardından bir okulun istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 21:26 Güncelleme: 08.01.2024 - 21:26
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        Pendik'te yağışın ardından okulun duvarı çöktü
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        Olay, 19.00 sıralarında Yayalar Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi.

        Artuklu İlk Öğretim Okulunun caddeye bakan istinat duvarı şiddetli yağmurun da etsiyle yola çöktü. Beton bloğun devrilmesi sonucunda cadde trafiğe kapatıldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

        Yaşananları anlatan, İlhami B., "Bir ses geldi. İtfaiye arabası geçti. Geldik, baktık, duvar çökmüş. Önceden bir şey yoktu. Yağmur bugün çok fazla hızlı yağdı, ondan kaynaklı olabilir. Altında birinin kalıp kalmadığını bilmiyoruz duvarı kaldıracaklar durum belli olacak. İnşallah kimse yoktur altında" dedi.

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