Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Yüksek sesli müzik kavgasında Dilara, komşusu tarafından öldürüldü

        ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesle müzik kavgasında komşusu Serdar S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 14:38 Güncelleme: 28.09.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksek sesli müzik kavgasında Dilara, komşusu tarafından öldürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesle müzik kavgasında komşusu Serdar S. (33) tarafından bıçaklanan Dilara Yıldırım (24) hayatını kaybetti. Kavgada, Faruk B. (22) yaralandı.

        Olay, sabaha karşı Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. ile otomobille evlerinin önüne geldi. Burada otomobilden yüksek sesle müzik dinleyip tartışmaya başlayan çifte Yıldırım'ın komşusu B.S. camdan tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Daha sonra tartışmaya B.S.’nin oğlu Serdar S. de katıldı. Serdar S., mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıktı. Burada tartışma kavgaya dönerken, Serdar S., Dilara Yıldırım ve Faruk B.’yi bıçakladı, otomobilinin lastiklerine de zarar verdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serdar S. jandarmaya teslim oldu. Yaralılardan Dilara Yıldırım kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Faruk B.'nin ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

        Gözaltına alınan Serdar S.'nin jandarmadaki işlemleri devam ederken başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasında bıçaklanan kadın öl...
        Zonguldak'ta "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasında bıçaklanan kadın öl...
        Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak'a geldi
        Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak'a geldi
        AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Kös, Zonguldak'...
        AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Kös, Zonguldak'...
        Zonguldak'ta üst geçidin direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Zonguldak'ta üst geçidin direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü
        Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan maden ocağındaki göçükte ölen işçinin aile...
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan maden ocağındaki göçükte ölen işçinin aile...