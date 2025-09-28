Zonguldak'ta "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasında bıçaklanan kadın öldü, 1 kişi yaralandı
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde F.B. (22) ve Dilara Y. (24) araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri sırada durumdan rahatsız olup tepki gösteren S.S. (33) ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. evinden aldığı bıçakla F.B. ve Dilara Y'yi yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dilara Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edilen F.B'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli S.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
