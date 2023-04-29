"Jeopark Yönetimi Uluslararası Çalıştayı" Zonguldak'ta başladı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve UNESCO Genel Merkezi Yerbilimleri ve Jeoparklar Bölümü işbirliğiyle düzenlenen "Jeopark Yönetimi Uluslararası Çalıştayı" başladı.



Zonguldak Valiliği himayesinde gerçekleştirilen çalıştayda, UNESCO yerbilimleri programı kapsamında, küresel jeoparklar konusunda farkındalığın artırılması ve Türkiye'nin bu konuda kapasite geliştirmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Çalıştayın açılışında konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, jeolojik bir değer olan taş kömürünün bulunmasıyla önem kazanan ve bu günlere gelen Zonguldak'ın aynı zamanda tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle de dikkati çektiğini söyledi.

Bu değerlerin ulusal ve uluslararası alanda yeterince tanınmadığını dile getiren Tutulmaz, şöyle devam etti:

"Zonguldak'ın sahip olduğu tüm değerlerle tanıtılması, markalaştırılması, sektörel çeşitliliğin sağlanması, turizmin geliştirilmesi, kısaca ilimizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasının sağlanması amacıyla başlatılan jeopark çalışmalarında bugüne kadar önemli bir aşama kat edilmiştir. Jeoparklar; jeolojk, doğal ve kültürel değerler temelinde yer küreyi bizlere tanıtan ve sevdiren, korumayı esas alan ve sürdürülebilir yönetimi benimseyen alanlar olup bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve yöre halkının refahının arttırılması açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda bilimsel çalışmaların, araştırmaların ve toplumda yer küreye karşı farkındalık geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü jeoparklar, sürdürülebilir kalkınmanın da çok önemli bir aracıdır. Bu çalıştayda da jeoparkların yönetimi ve sürdürülebilirliği konusunda farkındalığı arttırmak, ayrıca uluslararası iş birliği fırsatlarına kapı aralamayı amaçlıyoruz.

Tutulmaz, 2018 yılında çalışmaları başlatılan Zonguldak Kömür Jeoparkı'nın UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2022 yılı Aralık ayında "Ulusal Jeopark" olarak ilan edilmesinin önemli bir kilometre taşı olduğunu kaydetti.

Çalıştayın açılışında Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkan Vekili Prof. Dr. Nizamettin Kazancı ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, yöresel ürünlerin yer aldığı stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Çalıştay, 1 Mayıs'ta Madenci Korosu konseriyle sona erecek.

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