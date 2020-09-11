Ereğli’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, EreğliAlaplı karayolu üzerinde bulunan İzmirlioğlu Huzurevi mevkiinde meydana geldi. 67 ABL 730 plakalı motosikletin karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Cem T. (36) yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü Cem T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.