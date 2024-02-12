Alkollü halde kaza yapıp, diğer sürücülere silah çeken ALO 170 koordinatörüne gözaltı (2)

Zonguldak´ta alkollü kaza yaptıktan sonra diğer sürücülere tabanca çektiği iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ALO 170 Bölge Koordinatörü İsmail A. `silahlı tehdit´ suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. İsmail A., Sulh Ceza Hakimliği´nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelinin ifadesinde `Silah çekmedim. Olay sırasında silah yere düştü. Silahı elime bile almadım.´ dediği öğrenildi.

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