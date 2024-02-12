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        Alkollü halde kaza yapıp, diğer sürücülere silah çeken ALO 170 koordinatörüne gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:17 Güncelleme: 12.02.2024 - 18:17
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        Alkollü halde kaza yapıp, diğer sürücülere silah çeken ALO 170 koordinatörüne gözaltı (2)
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        'SİLAHYERE DÜŞTÜ ELİME BİLE ALMADIM'

        Zonguldak´ta alkollü kaza yaptıktan sonra diğer sürücülere tabanca çektiği iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ALO 170 Bölge Koordinatörü İsmail A. `silahlı tehdit´ suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. İsmail A., Sulh Ceza Hakimliği´nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelinin ifadesinde `Silah çekmedim. Olay sırasında silah yere düştü. Silahı elime bile almadım.´ dediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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