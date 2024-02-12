Zonguldak'ta evde çıkan yangında bir kişi öldü
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Karadon Mahallesi Dere Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, Kilimli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, Faruk D'nin (27) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Faruk D'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından Karadon Camisi'nde ikindi vakti kılınan namaz sonrası toprağa verildi.
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