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        Zonguldak'ta evde çıkan yangında bir kişi öldü

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 19:38 Güncelleme: 12.02.2024 - 19:38
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        Zonguldak'ta evde çıkan yangında bir kişi öldü
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Karadon Mahallesi Dere Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Kilimli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, Faruk D'nin (27) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Faruk D'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından Karadon Camisi'nde ikindi vakti kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

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