Zonguldak'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
İlçenin Dereköseler köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için durum yetkililere bildirildi.
Bunun üzerine Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünce söz konusu alana iki arazöz ve bir ilk müdahale aracının yanı sıra 4 teknik eleman, 6 muhafaza memuru ve 12 yangın işçisi yönlendirildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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