Kardan adama yumrukla saldırdığı anlar kamerada

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Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, bir vatandaşın kardan adama yumruklarla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Murat Karadeniz, "Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş" açıklamasında bulundu.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtü ile kaplandı. Çoçuklar çeşitli oyunlar oynayarak karın keyfini çıkarırken, Murat Karadeniz ise iş yerinin önüne kardan adam yaptı. Akşam saatlerinde kardan adamın yanına gelen bir kişi, yumruklarla kardan adama saldırdı. Kardan adama yumrukla saldıran kişi, bir süre sonra dengesini kaybedip düştü. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Murat Karadeniz, "Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş" açıklamasında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Cüneyt ÖZFİDAN

2021-01-20 23:38:23



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