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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: "Olimpiyat sürecinde yaşadığımız ilkleri daha yukarıya taşıyacağız"

İHA

Bakan Kasapoğlu: "Olimpiyat sürecinde yaşadığımız ilkleri daha yukarıya taşıyacağız"

Zonguldak'taki gençlik buluşmasında gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndaki Türkiye'nin başarılarına dikkat çekerek, "Olimpiyat sürecinde yaşadığımız ilkleri önümüzdeki yıllarda daha yukarıya taşıyacağız" diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada gençler tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Ahşap Atölyesi'ni ziyaret etti. Atölyede önlük giyen Kasapoğlu, gençlerle birlikte el emeği ahşap ürün üretimine katkı sağladı. Kasapoğlu atölyede asaletin simgesi olarak bilinen Devrek Bastonu üretimini inceledi ve denedi. Atölyede el emeği üretilen ürünler Bakan Kasapoğlu'na takdim edildi.
Gençlik buluşmasında gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, "Gençlik Merkezleri, Türkiye'deki çok özgün projelerden biri. Bu projenin olmazsa olmazı siz değerli gençlere çok teşekkür ederim. Dedik ki gençler, tüm halk tüm projelerden dolu dolu faydalanmalı. Halkımız olsun, spor alanları, havuzu, kortu olsun. Halk tarafından ve dolu bir şekilde faydalanılması lazım. Her zaman gündeme getiriyorum. Zonguldak'ta bu gençlik merkezinde ve diğer tesislerde halkımızın tesislere erişimi, tesislerle ilgili bilinci hakikaten çok yüksek. Biz de bu uğurda spor altyapısını çeşitlendirmede daha büyütme çalışmalarımıza bir yandan sürdüreceğiz. Bir yandan da sizlerin katılımcı ruhuyla, katılımcı model. Gençlerin sürecin planlanmasından uygulanmasına, denetimine kadar işin içerisinde olması. Bizim en önem verdiğimiz unsurlardan bir tanesi onu da Zonguldak'ta daha da güçlendirme adına çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Siz yeter ki talep edin altyapıyı daha erişilebilir kılalım"
Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin olimpiyatlardaki başarılarını hatırlatarak şöyle dedi:
"Olimpiyatlar, Türkiye tarihinde pek çok ilki ve başarıyı yaşatması açısından ayrı bir yere sahip. Türkiye muazzam bir potansiyel gençler açısından. Ülkenin dört bir yanındaki tesisler bizim bu anlamda olimpiyat sürecinde yaşadığımız ilkleri önümüzdeki yıllarda daha yukarıya taşıyacağız. Bununla beraber kadın sporcular. Yarı yarıya neredeyse kadın erkek dağılımında. Kota alan sporcularda. Bu da çok önemli bir göstergedir. Pek çok ülkeye baktığımızda kadının oranı yüzde 20'lerde bile değil. O yüzden ben Türkiye'nin hem dışarıdan hem içeriden bakıldığında bir umut olduğunu ve büyük bir başarı grafiğiyle bu umudu güçlendirdiğini gönlümü ferah tutarak söylemek istiyorum. Göğsümü gere gere ifade etmek istiyorum. Ama şunu da söyleyeceğim. Spor imkanımız çok. Her yer erişilebilir noktada tesislerle dolu. En modern tesisler bizde. Sizlerden ricamız sporu bir yaşam tarzı haline getirin. Yeter ki isteyin. Talep edin biz onlarla ilgili altyapıyı sizler için daha erişilebilir kılalım."
Bakan Kasapoğlu, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Gençlik Merkezi binasının terasından Kemal Köksal Stadı'nı inceledi. Burada bazı istinat duvarlarının çöktüğünün ve heyelanların meydana geldiğinin hatırlatılması üzerine statla ilgili çalışmalar yapılacağı öğrenildi. Bakan Kasapoğlu, gençlik müdürlüğü ziyareti sonunda madenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Akşam namazı için Uzun Mehmet Camii'ne gelen Bakan Muharrem Kasapoğlu cami sonrası Karaelmas Kız Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerle buluşarak isteklerini dinleyen Kasapoğlu, Zonguldak ziyaretinin ardından Kdz. Ereğli ilçesine hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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