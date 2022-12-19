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Zonguldak'ta 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

İstanbul'a tedavi için giden kadın, Zonguldak Devrek'te yaşayan eşinden 5 gündür haber alamayınca polise başvurdu. Ekipler, kendisinden günlerdir haber alınamayan yaşlı adamı, evinde ölü olarak buldu

Zonguldak'ta 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Günlerdir ulaşılamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
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İHA

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle'deki Eski İtfaiye Sokak'ta meydana geldi. 5 gün önce tedavi için İstanbul'a giden Melike Müfettişoğlu, eşi Mehmet Müfettişoğlu'nu (63) defalarca aramasına rağmen ulaşamadı. Günlerdir eşine ulaşamayan kadın, polisi arayarak yardım istedi.

Polis, ihbar üzerine Müfettişoğlu'nun evine gitti. İtfaiye ekibi ve 112 Acil Servis ekipleri de burada hazırda bulundu. İHA'nın haberine göre; evden gelen kokuları fark eden ekipler eve girdiklerinde yaşlı adamın cansız bedenini buldular.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası yaşlı adamın cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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