ADAM öldürmeye azmettirmekten kesinleşmiş hapis cezası ile aranırken Trabzon’un Sürmene İlçesi’nde akrabasını Kalaşnikof’la vurup öldüren Yüksel Kol’a ceza yağdı. Cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Kol’a, cinsel istismar ve hürriyetten yoksun kılmanın da aralarında olduğu 7 suçtan da 63 yıl hapis cezası verildi.
Yüksel Kol’un suç zinciri, 20 yıl önce başladı. İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde 7 Mart 1998’de Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Trabzonlu Zeki Bayrak’ı öldürüp müdür yardımcısını yaralayan Ali Kemal Kol, 2001’de 36 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Kol’u azmettirdiği iddia edilen Yüksel Kol ise 14 yıl hapse mahkûm oldu. Kararın onanmasının ardından Yüksel Kol ortadan kayboldu.
13 YAŞINDAKİ KIZI KAÇIRDI
Kol, arandığı sırada 2010 yılında 13 yaşındaki M.K. adlı kızı kaçırdı. Kol, ilk olarak kızın evine gidip içine ilaç koyduğu baklavayı M.K.’nın yakınlarına yedirmek istedi. Ailenin baklavayı reddetmesi üzerine evden çıkan Kol ve arkadaşları, kar maskesi takıp evi basarak kızı kaçırdı. 25 Temmuz 2015’te ise Yüksel Kol bu kez Trabzon Sürmene’de yakın akrabası olan Ali Kol’u ağzına dayadığı Kalaşnikof’la öldürdü. Olayın ardından kaçan Kol, 4 Temmuz 2016’da yolunu kestiği F.G. tarafından kafasına vurulması sonucu yaralanınca sahte kimlikle gittiği hastanede yakalandı.
Köylülerini “Beni köyden ihbar edenler var. İhbar edeni tespit ettiğimde kafasına sıkacağım” diyerek tehdit ettiği de öne sürülen Kol hakkında dava açıldı. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkan Yüksel Kol, son savunmasında mağdur olduğunu söyleyerek, “Ben kimseye zorla bir şey yapmadım. Ailemi de ‘Bunlara kötü bir şey yapmayın’ diye uyardım. Yemin ederim, bu adamları eve gösteriş olsun diye yanımda getirdim. Bu kızın ailesine bu zahmeti verdiğim için özür dilerim. Beni bağışlasınlar. Adaletinize güveniyorum” dedi.
İYİ HAL UYGULANMADI
Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre mahkeme, adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği Kol’u yasak silah taşımaktan 7 yıl hapse mahkûm etti. Kol ayrıca kaçırdığı M.K.’ya yönelik cinsel istismar ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından 21 yıl, konut dokunulmazlığını ihlal etmekten 4 yıl, mala zarar vermekten 1 yıl, 2 kişiye yönelik hürriyetten yoksun bırakmaktan her biri için 6’şar yıl, 3 kadına yönelik hürriyetten yoksun kılmaktan her biri için 6’şar yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, Kol için iyi hal indirimi uygulamadı.
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