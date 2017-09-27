AKM (Atatürk Kültür Merkezi) projesinin lansmanını ekim ayında yapacaklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “2019’a yetiştirmeyi düşünüyoruz. Halka dokunan bir AKM olacak” dedi.

Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya’da gazetelerin kültür-sanat muhabirleriyle bir araya geldi. Gazete Habertürk'te yer alan Aykut Yılmaz imzalı habere göre, İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yerine yapılması planlanan yeni binayla ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “AKM son noktaya geldi. AKM projesinin lansmanını ekim ayında yapacağız. 2019’a yetiştirmeyi düşünüyoruz. Halka dokunan bir AKM olacak” diye konuştu. Kuleli Askeri Lisesi’nin müze olması için çalışmaları sürdürdüklerini, Milli Savunma Bakanlığı ile aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını kaydeden Kurtulmuş, “Siyasi irade nasıl tecelli ederse öyle olur” diye konuştu.

Kurtulmuş, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi kültürel mirasların bulunduğu tarihi yarımada ile ilgili önemli bir proje hazırlığı içinde olduklarını da söyledi. İstanbul’daki Fransız Hapishanesi’nin Büyükşehir Belediyesi’nden alındığını belirten Kurtulmuş, Topkapı Sarayı içinde bulunan köşklerden sadece Sepetçiler Kasrı’nın ayakta olduğunu, diğer köşklerin de ihya edileceğini açıkladı.

Kurtulmuş, Çatladıkapı’dan Sirkeci’ye kadar trafiğin kaldırılması veya yeraltına alınması ile adanın bir kültür havzası haline getirilmesini düşündüklerini belirterek, “Bu belki 20 yılda, 30 yılda bitecek bir proje. Böyle bir projeyi başlatabilirsek İstanbul’a en büyük değeri katmış oluruz” diye konuştu. Rami Kışlası’nı birkaç yıl içinde tamamlamayı ümit ettiklerini belirten Kurtulmuş, “Rami Kışlası kitap vadisi gibi olacak. 8 milyon kitaplık büyük bir kütüphane olacak” dedi.