Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Caddesi'nde dün komşularının taşınmasına yardım eden Selim Güngör ile sokağa otomobille giren kişiler arasında yol verme tartışması çıktı.

AA'nın aktardığına göre, tartışmanın büyümesi üzerine olay yerinden ayrılan otomobildeki 3 kişi, bir süre sonra tekrar sokağa geldi. İki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, Güngör silahla vurularak yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Güngör kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında kavgaya karışan şüphelilerden B.V'yi ve yanındaki arkadaşını yaralı olarak geldiği hastanede tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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